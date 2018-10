AM: Vânia deixa UCID e passa a deputada independente

4/10/2018 15:12 - Modificado em 4/10/2018 15:12

Vánia Monteiro , deputada municipal, eleita na lista da UCID , deixou esse partido e passou a deputada independente na Assembleia Municipal de São Vicente. Assim, a AM passa a ter a seguinte configuração: onze eleitos do MpD, cinco da UCID, quatro do PAICV e uma deputada independente.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição), pela voz da sua líder da bancada, Isidora Rodrigues, contestou a presença da deputada Vânia Monteiro na sala de sessões e, no momento da votação da ordem do dia dos trabalhos hoje iniciados, o partido votou contra.

O eleito Lucas Monteiro, da UCID, na declaração de voto, explicou que o voto contra relacionou-se com o facto de a mesa da assembleia não ter acatado a posição de contestação do seu partido face à presença da referida eleita na sala.