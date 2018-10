Atletas que vão representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos da Juventude já estão em Buenos Aires

4/10/2018 00:12 - Modificado em 4/10/2018 00:12

Os três jovens atletas cabo-verdianos, Adriana Almeida, Marcelo Gomes e Nicalas Fernandes, já estão em Buenos Aires, capital da Argentina, onde vão participar, de 06 a 18 de Outubro, nos Jogos Olímpicos da Juventude.

A atleta Adriana Almeida, que irá competir na categoria dos 100 metros, chega a esta competição internacional, depois da grande prestação realizada nos Jogos Africanos da Juventude que decorreram em Argel, na Argélia, e que lhe valeram os recordes nacionais nos 100 e 200 metros. Adriana classificou-se com mérito entre as três atletas africanas para os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires.

Em masculino Marcelo Gomes que também irá competir na categoria dos 100 metros, chega a esta competição através do “Wild Card”. De realçar que o “Wild Card” é um convite oferecido a um atleta para participar nestes jogos, mesmo que este não possua o ranking para ser apurado. Por sua vez, Nicalas Fernandes defenderá as cores de Cabo Verde no Taekwondo.