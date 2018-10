Cabo Verde recebe brevemente projeto de arqueologia subaquática MARGULLAR

4/10/2018 00:05 - Modificado em 4/10/2018 00:05

O Instituto de Património Cultural participa das IV jornadas do projeto MARGULLAR, na ilha do Porto Santo – Arquipélago da Madeira, Portugal. As jornadas decorrem entre os dias 2 e 5 de Outubro sob organização da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC).

De acordo com o IPC, as próximas acções a serem desenvolvidas no quadro do projecto Margullar, realizar-se-ão em Cabo Verde, tendo o IPC proposto as três seguintes acções a serem materializadas: A criação de um roteiro turístico subaquático da ilha de Santiago, integrando a Baia do Ilhéu de Santa Maria (Urânia), Aeroporto de Calheta de São Martinho (Ribeira Grande) e o Ancoradouro da Cidade Velha e Porto da Ribeira da Barca, em Santa Catarina, ainda a capacitação dos técnicos nacionais em arqueologia subaquática e pesquisa de informações nos arquivos em Portugal, Espanha e Senegal sobre naufrágios ocorridos no oceano Atlântico ao longo dos séculos.

De referir que Margullar é um projecto que visa a valorização do património cultural subaquático no espaço dos arquipélagos e costas da Macaronésia, através do aprofundamento do conhecimento do potencial que representa em termos de desenvolvimento dum turismo diversificado e sustentado.