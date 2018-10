Corpo do velejador cabo-verdiano Topad será sepultado em São Vicente

3/10/2018 23:54 - Modificado em 3/10/2018 23:54

Os familiares do velejador António da Cruz, conhecido por Topad, indicaram que o funeral será realizado em São Vicente, sua terra natal, em dia e hora a indicar, quando os restos mortais chegarem da Suíça, onde faleceu.

A morte do mais conhecido velejador cabo-verdiano, ocorrida no passado dia 27 de Setembro, apanhou de surpresa amigos e admiradores de Topad que, dias antes, em inícios do mês de Setembro, tinha conquistado o primeiro lugar de uma prova da sua categoria na regata SYZ Translemanique, considerada a rainha das regatas e que reuniu mais de 110 velejadores de diversos países.

Topad terá sido vitimado por um acidente cardiovascular, na sequência da qual ainda foi sujeito a duas intervenções cirúrgicas, a que não resistiu.

O atleta, que representou a Enapor – Portos de Cabo Verde, mereceu destaque na página da empresa na Internet numa nota em que se lê que foi com “bastante pesar” que a mesma recebeu a notícia do falecimento do “exímio velejador solitário”.

“A Enapor, em nome de todos os colaboradores da empresa, de Santo Antão à Brava, lamenta a irreparável perda e apresenta à família enlutada as sentidas condolências, expressando toda a solidariedade e votos de coragem”, lê-se na nota.

António da Cruz destacou-se na sua modalidade e conquistou vários títulos velejando pelo mundo, carregando a bandeira de Cabo Verde.

Inforpress