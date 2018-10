Frescomar: Homem continua internado após perder uma perna em acidente no complexo de pesca Cova d’Inglesa

3/10/2018 23:22 - Modificado em 3/10/2018 23:22

Edson Silva, funcionário da Frescomar, continua internado no Hospital Baptista de Sousa (HBS), após perder uma perna, num acidenteocorrido no complexo de pesca da Cova d’Inglesa. Até ao momento são desconhecidas as causas do acidente.

Conforme fonte do HBS, o acidentado foi ontem submetido a uma cirurgia sendo o seu esta de saúde estável. O paciente encontra-se consciente mas não existe previsão para a alta médica. O mesmo deverá ser encaminhado para os serviços de psicologia para que tenha um acompanhamento especializado devido ao trauma sofrido.

Edson Silva, funcionário da empresa desde 2015, perdeu umas das pernas, ontem de manha após ficar preso num dispositivo em forma de hélice por onde passa o gelo. Segundo alguns colegas o homem conseguiu sair sozinho do local do acidente, sendo depois socorrido e transportado para o hospital.

A direcção do complexo aguarda a recuperação da vítima para ouvir a sua versão dos factos e inteirar-se sobre o que terá provocado o acidente. Este é o primeiro acidente desta gravidade ocorrido na fábrica de gelo para barcos de pesca, local onde actualmente trabalham 42 pessoas.