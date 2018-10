Praia: Tribunal coloca suspeitos de tráfico de drogas em prisão preventiva

3/10/2018 13:48 - Modificado em 3/10/2018 13:48

De acordo com um comunicado da PJ, o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a dois dos três indivíduos detidos na semana passada, sob acusação de tráfico de estupefacientes.

Os suspeitos foram detidos através da Secção Central de Investigação de Tráfico de estupefacientes em cumprimento de mandados do Ministério Público, entre os dias 28 e 29 de Setembro, fora de flagrante delito, no aeroporto internacional Nelson Mandela e no bairro de Achada Eugénio Lima. Os suspeitos estão indicíados da prática de crimes de posse, transporte e tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram na sequência de uma apreensão de catorze quilos, cento e setenta e quatro gramas (14.174) de Cannabis, ocorrida no passado mês de Maio. “A droga era remetida da ilha de Santiago para São Vicente, dissimulada em bagagens”.

Presentes ao tribunal, os suspeitos, de 28 e 32 anos, ficaram em prisão preventiva. O tribunal decidiu deixar o outro suspeito sob temo de identidade e residência.