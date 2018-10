Pescas : Comité de Pilotagem do PRAO reunido no Mindelo

Decorre na cidade do Mindelo, durante o dia de hoje, a 8ª reunião do Comité de Pilotagem do Programa Regional das Pescas na África Oeste (PRAO) com o objectivo de rever as actividades realizadas pelos estados membros do PRAO em 2017, compartilhar experiências e apreciar o orçamento da Unidade de Coordenação Regional para 2018.

Decorrente dos vários desafios que a pesca, enquanto actividade económica e social, vem se deparando, os países membros da Comissão Sub-regional das Pescas (CSRP), juntamente com o Gana e a Libéria, como apoio do Banco Mundial, estabeleceram o PRAO. O objectivo principal, numa primeira fase, é o de aumentar a riqueza global gerada pela exploração dos recursos marinhos nos vários países, de forma sustentável.