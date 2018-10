Santo Antão: CMRG vai investir 140 mil contos na requalificação das cidades

3/10/2018 13:32 - Modificado em 3/10/2018 13:32

A Câmara Municipal da Ribeira Grande prevê investir cerca de 140 mil contos na requalificação urbana das duas cidades do concelho, com intervenções nas zonas emergentes da Ponta do Sol e no centro histórico da Ribeira Grande.

O presidente da Câmara, Orlando Delgado, disse à Inforpress que as obras deverão arrancar em 2019 e concluídas antes do final do actual mandato autárquico, para resolver problemas pendentes e nas zonas que aguardam pela melhoria das acessibilidades.

“É um projecto emblemático que espero ter concluído até ao final do mandato”, disse Orlando Delgado que não precisa o mês do arranque das intervenções, mas garante que o foco é ter as zonas emergentes da Ponta do Sol e o centro histórico da Ribeira Grande completamente requalificados nesse horizonte temporal.

Segundo Orlando Delgado, as verbas serão transferidas pelo Governo e encontrando-se na fase de preparação do lançamento do concurso para que as obras possam arrancar.

Inforpress