São Filipe: PAICV acha que presidente da CMSF é um fora da lei

2/10/2018 23:47 - Modificado em 2/10/2018 23:47

A Comissão Política Regional (CPR) do PAICV de São Filipe , na Ilha do Fogo, chamou de “ fora da lei “ ao presidente da Câmara Municipal , Jorge Nogueira, por que no seu entender “não respeita os estatutos dos municípios”, Renato Delgado, que é também vereador sem pasta na edilidade de São Filipe afirma que “o presidente viola também as leis das finanças locais já que durante dois anos não apresentou um único balancete de conta de gerência nem à câmara nem à assembleia.”

O PAICV também acusa a edilidade de não ter capacidade para executar os projectos apresentados. “A fraca capacidade de gestão e execução de projectos repercutida na baixíssima taxa de execução orçamental em 2017 tornou-se evidente. Isto apesar de ter contraído um empréstimo de 150 mil contos para investimentos, muitos dos projectos contemplados ainda não foram executadas, como requalificação do estádio 5 de Julho e de polidesportivos, construção do matadouro, centro multiuso e placas desportivas, de entre outros”.

Fonte : Inforpress