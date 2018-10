Cabo-verdiana é candidata nas eleições municipais em Bruxelas

2/10/2018 23:33 - Modificado em 2/10/2018 23:33

Chama-se, Gilda Monteiro é natural da Ilha de São Vicente, ex moradora no bairro da Bela-vista, candidata-se às eleições municipais de 14 de Outubro de 2018, no município de UCCLE, em Bruxelas, Bélgica como candidata da lista do Movimento Reformador (MR).

Na sua apresentação de candidatura ela diz que se instalou em Julho de 2017, com o seu marido e dois filhos, na comuna de UCCLE e imediatamente ficou encantada pelas paisagens, das suas pequenas ruas, a tranquilidade e serenidade do local, bem como da forma formidável como foi recebida com a sua família pela população local.

Com esta candidatura ela espera ter a oportunidade de contribuir activamente para o desenvolvimento económico da comuna e de realizar, no dia-a-dia, os objectivos necessários do “Encore +” pelo bem-estar e da qualidade de vida para os Uccloises e Ucclois.

O Movimento Reformador (em francês: Mouvement Réformateur, MR) é um partido político liberal da região francófona da Bélgica, e também o partido de Charles Michel, actual Primeiro-ministro do Governo Federal Belga.

O MR é uma das 8 listas partidárias concorrentes neste município de Bruxelas, capital da Bélgica e Europa. Gilda Monteiro, que também é membro fundador da Associação de Emergência Pré-hospitalar Cabo-verdiana, JULIA LIFE.