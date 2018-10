Boavista: Acidente de viação provoca um ferido grave

2/10/2018 22:00 - Modificado em 2/10/2018 22:00

Um acidente de viação ocorrido no final da tarde de segunda-feira, 01, na estrada que liga Sal Rei a Rabil, na ilha da Boavista, deixou em estado grave um jovem do sexo masculino, que foi evacuado de imediato para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

A vítima de nome Alex Sander Semedo, natural da ilha de Santiago, e que reside no Bairro de Boa Esperança, foi atropelado por uma Toyota Dyna, quando fazia a caminhada entre Sal Rei e Rabil. O ex-jogador do Sanjoanense e trabalhador da Empresa de Águas e Energia da Boavista, foi transportado de imediato para o Centro de Saúde Local, mas devido a gravidade dos ferimentos foi evacuado para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

De acordo com uma fonte policial, ainda não se sabe o que terá estado na origem deste acidente, mas que o caso já se encontra sob alçada da PN, que se encontra em diligências para apurar as causas do ocorrido. Neste momento aguarda-se para saber o estado de saúde do jovem, que foi submetido, de urgência, a uma intervenção cirúrgica.