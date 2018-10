Presidente da República visita Porto Novo

2/10/2018 21:52 - Modificado em 2/10/2018 21:52

O Presidente da República(PR) inícia na quarta-feira dia 3 uma visita ao Município do Porto Novo. Para o primeiro dia está agendado um encontro com o Presidente da Câmara. Ainda no dia 3 o PR, que trás na sua agenda contactos com o sector empresarial, reune-se com os Operadores Económicos de Santo Antão. De acordo com a programação, a que este Online teve acesso, o objectivo deste encontro é inteirar-se melhor da situação económica da ilha, dos problemas e desafios do sector empresarial local e assim poder contribuir para a resolução dos vários problemas que afectam o empresariado nacional, particularmente os de Santo Antão.

O PR tem ainda programado visitas a cooperativas, perímetros agrícolas, fábricas, entre outras instituições.