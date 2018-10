Milhares de turistas do Norte da Europa “invadem“ Santo Antão

2/10/2018 12:30 - Modificado em 2/10/2018 12:30

A época alta do turismo em Santo Antão começou no dia 1 de Outubro . Os operadores esperam que se mantenha o crescimento verificado nos anos anteriores. Em 2017 a ilha recebeu mais de 26 mil turistas, registando um crescimento de 23,8 por cento (%) face a 2016. Assim espera-se a “ invasão de milhares de turistas provenientes, sobretudo, do Norte da Europa, que procuram a ilha para caminhadas em trilhas, à procura da natureza. Este ano, a época alta do turismo nesta ilha, que decorre até ao mês de Maio, deverá ser marcada pela diversificação da oferta, já que, além do trekking, até agora, o principal produto turístico de Santo Antão, os operadores começam a apostar, também, na promoção do canyoning e mergulho.