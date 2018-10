PJ detém em São Vicente suspeito da prática de cinco crimes de VBG no Sal

1/10/2018 23:52 - Modificado em 1/10/2018 23:52

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, a pedido do Ministério Público da Comarca do Sal, deteve na quinta-feira, 28, fora de flagrante delito, um individuo de 24 anos, acusado da prática de cinco crimes de Violência Baseada no Género (VBG) praticados na ilha do Sal.

De acordo com a PJ, o suspeito é acusado da prática reiterada de uma série de crimes de agressão verbal e física, cometidos contra a sua ex-companheira, entre Fevereiro e Agosto deste ano. A detenção ocorreu após investigações levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, que terminaram com a localização e detenção do suspeito, em São Vicente para onde, entretanto, tinha fugido.

O suspeito foi escoltado por inspectores da Polícia Judiciária, no mesmo dia da detenção, até à ilha do Sal, onde foi presente, ainda dentro do tempo legal, às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coacção pessoal. Ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), interdição de saída do país e apresentações periódicas às autoridades.