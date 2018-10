SINTAP satisfeito com aumento salarial anunciado pelo PM mas quer mais

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) está satisfeito com o anúncio do aumento salarial dos funcionários públicos do quadro comum, em 2019 feito pelo primeiro –ministro

Em declarações à Rádio Morabeza, o secretário permanente do SINTAP recorda que o pessoal em causa só teve uma melhoria salarial de 3%, aquando da aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Função Pública, que entrou em vigor em 2012.

“Os funcionários do quadro comum, para além de ter, em média, 3% de aumento, não tiveram mais nada e perderam as progressões, quer dizer, saíram prejudicados com o PCCS. Nós pensamos que a actualização já vem um pouco tarde mas, mais vale tarde do que nunca. Estamos satisfeitos por isso”.

O SINTAP defende que a remuneração base deve aumentar dos actuais 15 para 17 mil escudos. Eduardo Fortes vai mais longe, sugere que a grelha salarial seja revista no seu todo, até 2020, e lembra que a economia não se desenvolve com salários baixos.

“Há necessidade. Se não for em 2019, mas para 2020 que o Governo reveja a grelha salarial no seu todo. Os funcionários do quadro comum ganham o quê? 15, 17, 18, 20, 22 contos? É um salário que dificulta a vida desses funcionários e dos seus familiares. Em Cabo Verde, os políticos, os governantes, os gestores têm que passar a pensar diferente, porque salários baixos significam pobreza, miséria. A economia não se desenvolve com salários baixos”.