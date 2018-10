Jovane Cabral na lista dos 40 candidatos ao prémio de Golden Boy 2018

1/10/2018 23:05 - Modificado em 1/10/2018 23:05

O extremo cabo-verdiano, do Sporting Clube de Portugal, Jovane Cabral, de 20 anos, é um dos nomes presentes na lista de 40 candidatos a vencedor do prémio “Golden Boy 2018” que distingue o melhor sub-21 a actuar nos campeonatos europeus.

Depois de em Setembro o seu nome estar incluído numa lista de 60 nomes candidatos ao prémio, nesta nova actualização e com a redução para 40 elementos, o nome de Jovane continua a marcar presença na lista divulgada pelo jornal italiano “Tuttosport”.

O Golden Boy, é um prémio anual entregue pelo jornal italiano “Tuttosport” desde 2003, destinada ao melhor jogador com idade abaixo de 21 anos actuando nos campeonatos europeus. O primeiro vencedor do prémio foi o holandês Rafael Van Der Vaart, na época com 20 anos de idade. Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain de França, foi o vencedor de 2017, sendo que em 2016, foi o luso cabo-verdiano Renato Sanches, ao serviço do Benfica, a ser o grande vencedor.