Filha de cabo-verdianos participa no concurso Miss África Grã-Bretanha

1/10/2018 22:59 - Modificado em 1/10/2018 22:59

Residente em Londres, Inglaterra, pede o voto dos cabo-verdianos para vencer o concurso Miss África Grã-Bretanha, que vai acontecer a 13 de Outubro, em Londres.

O Miss África Grã-Bretanha (anteriormente Black Africa UK pageant) foi criado em 2011 com o propósito de dar às jovens, de origem e/ou descendência africanas nascidas ou que vivam no Reino Unido, uma oportunidade para mostrar não apenas a sua beleza mas principalmente sua cultura o seu talento e a criatividade.

No cartaz da sua apresentação no site onde estão a decorrer as votações, Margarita Silva diz que adoraria ser a Miss África Grã-Bretanha porque “sou muito mais do que um rostinho bonito, sou uma jovem ambiciosa com projetos para ajudar quem precisa, porque não há nada mais satisfatório do que fazer a diferença ajudando os outros.”

A vencedora do concurso torna-se embaixadora da boa vontade da Miss África Grã-Bretanha, encarregada de conceber e implementar um programa de apoio social aos mais carenciados.

Margarita Silva diz que se vencer vai centrar as suas acções na solidariedade em Cabo Verde.

Esta é segunda vez que a cabo-verdiana participa em concursos de beleza em Inglaterra. A primeira foi em Março deste ano no qual alcançou o Top 10 da Miss Teen Galaxy England.