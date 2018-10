Quintal das Artes recebe estudantes do navio escola “Sørlandet”

O navio escola de bandeira norueguesa encontra-se de visita à ilha de São Vicente desde a passada sexta-feira (28). Durante estes dias realizaram algumas actividades na ilha.

Enquadrado no projecto A+ World Academy, o navio norueguês viaja pelo mundo inteiro com estudantes, jovens de diversas nacionalidades, que tenham interesse em aprender não só a velejar, mas também de preencher toda uma programação curricular a bordo – que inclui cursos de ciências, matemáticas, educação física, arte, literatura e redação, espanhol, etc.

A embarcação trás a bordo 67 alunos de 21 nacionalidades. Segundo Alveno Soares, chegou à ilha através de uma parceria entre o espaço Djêu d’Merka, a Agência A Vontad Tours, Dada´s Animations e a Tecnicil Indústrias. No sábado organizaram uma campanha de limpeza na orla marítima de Lazareto. A tarde de sábado terminou com a realização de uma tarde desportiva.

Na segunda-feira, término da sua estadia na ilha, o espaço Djêu d’Merka preparou, no Quintal das Artes, uma série de actividades culturais que coincidiram com o dia internacional da música, hoje 01 de Outubro, para que os estudantes pudessem ter acesso a uma pequena amostra da parte cultural da ilha.

No local, ainda foi possível a venda de algumas recordações por parte de artesãos que trabalham no local.

A tarde fizeram um raid por algumas praias da ilha, seguindo depois viagem para o Brasil.

Thiago Sousa, de nacionalidade portuguesa, aluno e porta-voz dos estudantes, quando questionado sobre a experiência adquirida a bordo do navio escola diz que é “uma sala de aulas mas completamente diferente de estar dentro de uma sala de aula comum. Ali, em vez de ver estradas, carros, plantas, vemos, do lado de fora, o mar. É libertador”. Diz o jovem que mostrou-se cativado pela ilha de S. Vicente.

Criado em 2015 pela Fundação “Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet” que estabeleceu o seu próprio colégio de ensino médio, A + World Academy. O navio é uma escola secundária, preparatória da universidade e as aulas são ministradas a bordo enquanto o navio navega para locais diferentes em todo o mundo.