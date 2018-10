Assembleia Municipal do Porto Novo aprova Orçamento da Câmara Municipal para o ano económico de 2019

1/10/2018 15:21 - Modificado em 1/10/2018 15:21

A Assembleia Municipal do Porto Novo, aprovou o Orçamento e o Plano de Actividades para 2019, propostos pela Câmara Municipal.

Em Assembleia realizada no salão nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, para aprovação do Orçamento e Plano de Actividades para o decorrer do ano de 2019, o MPD partido no poder no Município e o PAICV não estiveram de acordo nas ideias sendo que as aprovações tiveram somente o aval da bancada parlamentar do Movimento Para a Democracia e do Partido Independente.

O Orçamento para 2019, estimado em 677 mil contos, foi aprovado com 8 votos a favor da bancada do MPD, 1 favorável do deputado do Partido Independente, contra 8 votos do PAICV. Por sua vez, o Plano de Actividades para 2019 mereceu 8 votos a favor do MPD, 1 do deputado do Partido Independente e 8 Abstenções do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde.