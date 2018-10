“Cavól”, de 16 anos, convocado por Rui Águas para duplo duelo com a Tanzânia

1/10/2018 15:12 - Modificado em 1/10/2018 15:12

O jovem extremo, Anderson Gomes “Cavól” de 16 anos de idade, dos sub-17 do FC Batuque faz parte dos convocados de Rui Águas para os dois confrontos de qualificação para o CAN 2019, frente à Tanzânia.

Anderson Gomes vive um ano de sonho. Foi um dos destaques da selecção de Cabo Verde de sub-16 que em Julho conquistou a medalha de prata, nos Jogos da CPLP, que decorreram em São Tomé e Príncipe. Volvidos apenas dois meses o jogador voltou a estar em grande, no Senegal, nos jogos de qualificação para o CAN 2019 de sub-17, tornando-se o primeiro jogador cabo-verdiano a marcar em competições jovens da CAF. Anderson ainda foi o autor do melhor golo da competição, apontado à Guiné Conacri, durante a fase de grupos, numa prova onde Cabo Verde caiu nas meias-finais frente aos senegaleses.

O jovem extremo de apenas 16 anos, desta feita dá novo salto na selecção de Cabo Verde, directamente para a equipa sénior, merecendo assim a confiança do seleccionador nacional Rui Águas, para o duplo compromisso de qualificação para a CAN 2019, frente à Tanzânia. “Foi uma surpresa, porque não estava à espera, mas estou contente e orgulhoso comigo mesmo. A primeira convocatória para a selecção principal surpreendeu-me, porque ainda sou bastante novo, mas estou encarando-a com muita força e vontade de trabalhar mais, para atingir objectivos maiores”, assegura Anderson Gomes a este Online, destacando como ídolos da selecção, Heldon e Ryan Mendes com quem irá compartilhar o balneário pela primeira vez.

Da lista de 25 convocados constam mais duas novidades, o jovem médio Kleiton Mendonça do Esperança da Calheta de sub-17, e também Bruno Leite.

Destaque para a ausência do guarda-redes Vozinha que falha a convocatória devido a lesão, isto depois de seis anos a marcar presença consecutiva nas convocatórias. Steven Fortes defesa central do Toulouse é outra das novidade na convocatória de Rui Águas. De realçar que Cabo Verde tem um ponto em dois jogos, no grupo L de apuramento para a CAN 2019. Os “Tubarões Azuis” enfrentam primeiramente a Tanzânia, dia 12 de Outubro, às 16 horas no Estádio Nacional, quatro dias depois voltam a encontrar com a Tanzânia, no Estádio Benjamin Mkapa em Dar-Es- Salaam, num jogo com início às 13 horas.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Márcio Évora (Cova da Piedade, Portugal), Thierry Graça (Estoril, Portugal), e Elber Évora (Feyenoord, Holanda).

Defesas: Ianique Stopira (Videoton, Hungria), Carlos Ponck (Desportivo de Aves, Portugal), Nivaldo “Tax” (Concordia Chiajna, Roménia), Steven Fortes (Toulouse, França), Tiago Almeida (Académico de Viseu, Portugal), Fernando Varela (PAOK Salónica, Grécia), Diney Borges (Estoril, Portugal) e Gege (Al-Fayha, Arábia Saudita).

Médios: Babanco (Feirense, Portugal), Jeffrey Fortes (Excelsior, Holanda), Platiny (Sanate Naft Abadan, Irão), Bruno Leite (Haugesund, Noruega), Nuno Rocha (CS U Craiova, Roménia), e Cleiton Mendonça (Esperança da Calheta, Cabo Verde).

Avançados: Ryan Mendes (Al Sharjah, Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Galatasaray, Turquia), Heldon Ramos “Nhuk” (Al Taawon, Arábia Saudita), Nuno da Costa (Strasbourg, França), Ricardo Gomes (Partizan Belgrado, Sérvia), Anderson Gomes (FC Batuque, Cabo Verde), Júlio Tavares (Dijon, França) e Djaniny Semedo (Al Ahli Jeddah, Arábia Saudita).