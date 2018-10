Jorge Santos em Santo Antão para se inteirar do início do ano agrícola

30/09/2018 23:49 - Modificado em 30/09/2018 23:49

O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, encontra-se na ilha de Santo Antão para uma visita de três dias, com o objectivo de visitar os agricultores e criadores de gado, no sentido de se inteirar da realidade da situação agrária vivida na ilha.

De acordo com o Chefe da Casa parlamentar, esta visita servirá para avaliar o início do ano agrícola 2018/19, isto depois da queda das primeiras chuvas e inteirar-se da situação dos agricultores e criadores de gado. Jorge Santos vai estar também no Planalto Leste e Planalto Norte, no interior do Porto Novo, para analisar os resultados do plano de urgência da última “seca severa” na ilha. Durante a sua estadia na ilha, o Presidente da Assembleia Nacional tem programado encontros com os responsáveis do Ministério da Agricultura e do Ambiente.

De realçar que as autoridades locais já admitiram a possibilidade de mais um ano de seca no município do Porto Novo, onde muitas localidades continuam à espera de chuva. Cerca de 500 famílias no concelho que vivem sobretudo da agricultura e criação de gado podem sofrer com o efeito da seca prolongada, se esta continuar até 2019, ultrapassando as 23 mil cabeças de gado.