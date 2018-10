Ulisses anuncia aumento salarial para Administração Pública

30/09/2018 23:30 - Modificado em 30/09/2018 23:30

O presidente do MpD , anunciou , no Mindelo o aumento salarial, para os funcionários do quadro comum da Administração Pública, em 2019 . Também anunciou a subida do valor da pensão social mínima de cinco para seis mil escudos. O anúncio foi feito durante a abertura oficial do ano político do seu partido.

Ulisses parecia o pai Natal fora de época e anunciou mais uma prenda para 2019: a regularização, através de lei específica, da situação de “muitos funcionários que há vários anos vivem uma relação precária na Administração Pública.”

E fora do papel de Pai Natal fez um balanço dos dois anos de governação e conlcuiu que “ há razões para estar confiante”.

“Enfrentamos grandes problemas, como a deterioração da segurança urbana, o descalabro da TACV, a estagnação da economia e a seca” e conclui “mas estamos de pé, a seguir em frente, a melhorar o país para desespero daqueles que estão com sede de vingança e são negativistas”.