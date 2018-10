CS Mindelense inicia nova época com “pesca” de sete jogadores ao FC Derby

Os “Leões da Rua de Praia”, tetracampeões regionais de São Vicente, já começou a preparação para a época desportiva de 2018/19 e apresentou no seu plantel, nada mais nada menos, sete jogadores que na época passada pertenciam aos quadros do FC Derby.

Conhecido por, nos últimos anos, sofrer muitas alterações no seu plantel de época para época, o CS Mindelense versão 2018/19 não será diferente neste capítulo, registando muitas saídas e entradas de jogadores. A apresentação do novo plantel aos sócios e adeptos, formado por trinta jogadores, decorreu no sábado, no Estádio Municipal Adérito Sena, e serviu para mostrar o grupo com que o campeão regional irá encarar a nova temporada. Apostou e forte, durante o defeso, em contratações. Desde logo, salta á vista de todos os sete jogadores do novo plantel do Mindelense que foram “pescados” no FC Derby, equipa que na última época lutou, taco a taco, até a última jornada do campeonato com o Mindelense pelo título de campeão regional.

Se na temporada 2017/18 o Mindelense foi buscar ao Derby o médio Lizender e o lateral esquerdo Guga, desta feita, a investida foi mais forte recrutando de uma assentada só sete jogadores. Sete jogadores que foram pilares importantes da última época derbiana. Das sete aquisições contam-se os nomes do lateral direita Yuran que durante algumas épocas foi dono e senhor do lado direito da defesa do Derby. Do meio campo dos azuis e brancos, o Mindelense contratou Ravy, Metcha e Duck, três jogadores que foram importantíssimos na manobra defensiva e ofensiva do Derby e que inclusive já chegaram a envergar a braçadeira de capitão dos “Dragões da Praça Estrela”. Para o sector atacante vieram Pibip, Ary e Lela, que assim completam o lote de contratados que se mudaram para a Rua da Praia. Do plantel da época passada da época passada apenas nove jogadores transitaram para o novo plantel treinado por Rui Alberto Leite. Uma autêntica “revolução” com a chegada de 21 novos jogadores ao clube. Uma das grandes novidades é a chegada de Calú, internacional cabo-verdiano, que estava sem clube. Também chegam ao clube jogadores provenientes da ilha de Santo Antão e da Boavista.

E é assim que o CS Mindelense se perfila, novamente, como candidato principal à conquista de mais um título de campeão regional da ilha de São Vicente. Recorde-se que os vermelhos vão já no quarto título consecutivo e com o foco no penta. Outra das ambições para a época, que ora se inicia, é o título de campeão nacional, título que há duas épocas foge aos encarnados do Mindelo.