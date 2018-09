Placa desportiva da “Tchetchénia” precisa de obras

27/09/2018 23:38 - Modificado em 27/09/2018 23:38

Reinaugurado em Julho do ano passado, o local já mostra sinais de degradação o que deixa os jovens que costumam utilizar aquele espaço bastante apreensivos sobre o seu actual estado. “O relvado, que foi retirado de um outro local foi aqui colocado já dá sinais de estar a precisar de manutenção. Coisa que nunca foi feita. Nem pela câmara e muito menos pelos responsáveis pelo local”.

A placa desportiva foi construída em Janeiro de 2008 e no ano passado recebeu um relvado sintético assim como obras de requalificação.

“Não queremos ser ingratos mas o local precisa de ter alguma atenção pela câmara. O piso está a precisar de manutenção, as grades de protecção estão desgastadas e também precisam de ser substituídos”, avançam alguns jovens que costumam praticar futebol no local.

Não é o tão desejado campo de futebol relvado que os moradores há muito exigem e, que continuam a pedir, mas é uma infra-estrutura que continua a servir aos jovens da zona.

Além do relvado sintético, o espaço sofreu algumas melhorias no alargamento do piso e na colocação de redes de segurança.

“Fizeram esta obra aqui, mas espero que não parem com esta pequena “prenda” que deram aos jovens. Esperemos que construam o campo relvado que há muito tempo prometem”.