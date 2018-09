Delegado do MAA da Brava avança com processos crime

O Delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente na ilha Brava, disse ao online “O País” que vai avançar com processos crimes contra as pessoas que lhe acusaram de corrupção e de uso indevido de bens do Estado. Estêvão Fonseca diz que a sua honra e bom nome foram afectados por isso via recorrer aos tribunais.

Relativamente ao deputado nacional , Clóvis Silva, que alegadamente, despoletou o caso, pedindo a intervenção da Justiça, Estêvão Fonseca diz preferir “não acreditar que questões de índole pessoal e laboral pendentes estejam na base das motivações que levaram a tais denúncias e que, eventualmente, se tenha aproveitado das funções políticas que exerce para promover esta campanha difamatória, eivada de profunda má fé e mesmo hedionda”.