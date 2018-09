Governo anuncia investimento de cerca de um milhão de contos na formação superior

27/09/2018 22:55 - Modificado em 27/09/2018 23:51

Governo vai investir cerca de um milhão de contos na formação superior, no quadro do próximo Orçamento do Estado, visando dotar os jovens de “maiores competências” para o mercado de trabalho.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) e também primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no discurso de encerramento da II edição da Universidade de Verão, que decorreu durante três dias na Cidade Velha, sob o lema “Formar para consolidar”, dirigido a cerca de 50 jovens de todas as ilhas do arquipélago.

Ulisses Correia e Silva comunicou ainda a alteração de conteúdos e reformas para se conseguir um ensino superior “de qualidade”, que forme “jovens empreendedores e preparados para o mundo global”.

No ensino secundário, anunciou a introdução da vertente técnica e profissional com o objectivo, conforme conjecturou Ulisses Correia e Silva, para dar várias alternativas aos jovens, principalmente para aqueles que não conseguirem transitar para o ensino superior, a terem uma saída profissionalizante para o mercado de trabalho.

“No Orçamento do Estado do próximo ano cinco mil jovens vão estar com disponibilidade de formação profissional e mais cinco mil para estágios profissionais cujo programa já existe”, anunciou Correia e Silva, considerando que através desses dois instrumentos vai-se aumentar a capacidade dos jovens se integrarem no mercado de trabalho e serem empreendedores.

Acrescentou ainda o reforço do empreendedorismo jovem do seu ecossistema do financiamento para avançar com os projectos e proporcionar a melhoria do ambiente de negócios.

“Não estamos a espera apenas que a economia cresça (…) as medidas que nós indicamos aqui são para, de uma forma pró-activa, direccionar políticas para que os jovens possam ter competências, habilidades e possibilidades de integrar no mercado de trabalho ou serem empreendedores”, sublinhou.

INFORPRESS.