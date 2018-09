YCM : Maria “Zezinha” Andrade diz que presença no Japão foi inspiradora

27/09/2018 22:41 - Modificado em 27/09/2018 22:41

A atleta olímpica cabo-verdiana Maria Andrade, praticante de Taekwondo, esteve em Agosto no Japão onde participou num workshop enquanto Jovem Inspiradora de Mudança (YCM, sigla em inglês), do Comité Olímpico Internacional. Aproveitou a oportunidade para dar a conhecer Cabo Verde, pois os participantes do workshop simplesmente não sabiam da existência do nosso país.

Conta que foi uma boa experiência e teve a oportunidade de partilhar um pouco da sua história pessoal e desportiva para alguns alunos de uma escola japonesa tendo ficado, também, a conhecer um pouco da vida desses alunos.

Este workshop, de acordo com o Comité Olímpico Cabo-verdiano, enquadrou-se no programa “Share the Dream 2020” (compartilhe o sonho de 2020), proveniente de uma parceria entre a empresa Panasonic (patrocinador Top do COI) e o YCM Program, com vista levar ao país o Espírito Olímpico, com os atletas que estão na luta para marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

A atleta Maria Andrade nasceu na ilha de São Vicente, onde foi detetada como talento no Taekwondo. Posteriormente viajou para os Estados Unidos pela mão do selecionador nacional Joseph Pina, onde iniciou um programa de treino de alto rendimento, que lhe valeu, um ano e meio mais tarde, e de forma surpreendente a qualificação para os Jogos do Rio 2016.

Maria Andrade beneficiou com a bolsa , depois da participação no Rio 2016 foi-lhe atribuída uma bolsa (Bolsa da Solidariedade Olímpica) que lhe permitiu continuar os treinos e tentar a qualificação para os Jogos de Tóquio.

Maria Andrade encontra-se em S. Vicente desde o dia 18 para dar continuidade ao programa de que faz parte e que versa o empreendedorismo social através do desporto. O programa será lançado no próximo dia 29 de Setembro, no centro Nhô Djunga em São Vicente.

Este projeto visa encorajar crianças e jovens, especialmente meninas em situação de risco, a integrarem a prática desportiva como forma de debelar os males sociais, aumentar o rendimento escolar e promover a igualdade e equidade de género.

Além de motivar a prática desportiva o Projeto de Maria Andrade, ainda pretende promover a educação olímpica através da plataforma “Desporto para a vida”.

Como parceiros desta iniciativa, aprovada pelo Comité Olímpico Internacional, a atleta conta com o Clube Olímpico de São Vicente, o Centro Nhô Djunga e a União Desportiva Solidariedade e Inclusão Social.

No mês de Outubro a atleta cabo-verdiana desloca-se a Buenos Aires (Argentina) para participar no “Fórum Olimpismo em Ação” e na formação em “Seja especialista em aprender e partilhar” onde participa como motivadora e embaixadora olímpica de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos da Juventude que aí se realizam.