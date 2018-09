Secretário de Estado das Finanças : o Governo não irá subsidiar a BINTER

27/09/2018

O secretário de Estado das Finanças, Gilberto Barros, afirmou que “está fora de questão uma subsidiação da companhia área Binter Cabo Verde pela via do Orçamento do Estado”. Isto enquanto o PAICV acredita que o governo vai subsidiar a BINTER “este é um cenário de encenação e de puro teatro para se criar as almofadas e as condições necessárias para subsidiar a Binter através do Orçamento do Estado para 2019”, defendeu Nuias Silva.

Em relação “á turbulência” criada entre a BINTER e a AAC por causa do anúncio da redução das tarifas, o secretário de Estado das Finanças entende que “é de um conflito normal entre uma entidade reguladora e um operador. A Binter está preocupada com o seu lucro e o regulador está preocupado com a protecção dos passageiros, então forçosamente existe alguma tensão”.