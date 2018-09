Andebol: Artística de Avanca apresenta Fernando Dias

27/09/2018 15:50 - Modificado em 27/09/2018 15:50

O Artística Clube de Avanca de Andebol apresentou aos sócios o mais recente reforço da equipa da primeira divisão portuguesa, o internacional cabo-verdiano Fernando Dias, ex-jogador do Atlético Clube do Mindelo, afirmando tratar-se de uma importante contribuição para a época 2018/19.

Recrutado na equipa do Atlético do Mindelo, o andebolista que já representou a selecção de Cabo Verde por diversas vezes, já foi campeão nacional por uma vez e campeão regional por oito ocasiões, ao serviço deste clube e do Batuque FC onde iniciou a sua caminhada na modalidade. O clube de Avanca descreve Fernando Dias como sendo detentor de um bom remate e, em simultâneo, capaz de uma defesa aguerrida. “O jogador de 1,90m e que joga na posição de lateral esquerdo, será certamente um importante auxílio para a equipa avancanense” escreve o clube nesta quinta-feira, 27, na sua página oficial, dando conta que o jogador iniciou os treinos na passada quarta-feira.

Fernando Dias irá juntar-se a outro cabo-verdiano, Rafael Cruz ex-companheiro de equipa no Atlético. O Avanca ocupa por esta altura a oitava posição da tabela classificativa do Andebol 1 de Portugal, com apenas quatro pontos em cinco jogos. A estreia de Fernando Dias poderá acontecer a 06 de Outubro, quando a sua equipa receber no seu recinto a formação do Maia-Ismai em jogo a contar para a sexta jornada do principal campeonato de andebol português.