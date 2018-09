Andebol: Cabo Verde organiza Campeonato Africano dos Clubes Campeões em 2019

Após a atribuição na terça-feira, 25, pela Confederação Africana de Andebol (CAHB), a Cabo Verde para a organização do 41º Campeonato Africano de Clubes Campeões que acontece em Outubro de 2019, o Ministro do Estado de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire e o Presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Nelson Martins expressaram o orgulho por esta conquista do Andebol cabo-verdiano, e pelo engajamento do Governo para que Cabo Verde se afirme no sector do desporto e no mundo.

Cabo Verde superou nesta corrida a forte concorrência de outros países africanos, devido as suas cidades e todas as infra-estruturas desportivas, hoteleiras, turísticas, sanitárias, que passaram com excelência nos testes a que foram submetidos. Um sinal claro da evolução do desporto cabo-verdiano em África e não só, o que leva o Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, a classificar como sendo mais uma vitória conseguida por todo o Cabo Verde. “Estamos muito satisfeitos com a notícia da vitória desta candidatura. Este feito representa uma conquista que premeia o percurso feito pelo andebol cabo-verdiano e todo o esforço que o país vem fazendo para se afirmar no sector do desporto. Definitivamente, estamos a dar passos consistentes para a afirmação de Cabo Verde no mundo” escreve Fernando Elísio Freire na sua página do Facebook, terminando a sua publicação com a frase em bom crioulo “Cabo Verde Riba Lá”.

Por sua vez o presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Nelson Martins, acredita que este poderá ser o início de uma grande jornada para o andebol cabo-verdiano e já perspectiva voos mais altos. “A organização com sucesso deste evento fará a federação acreditar que Cabo Verde poderá vencer a corrida para a organização do CNA 2024, em Seniores Femininos” salientando que a candidatura deverá ser apresentada já no próximo mês de Outubro, à margem do Congresso da CAHB, que acontece em Abidjan.