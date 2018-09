Ribeira Grande: Chuva trouxe a esperança

A queda da chuva durante a quarta-feira, 26, renovou as esperanças dos agricultores de Ribeira Grande de Santo Antão, isto numa altura em que se procedem aos trabalhos de cultivo do milho.

Depois da primeira chuva caída no início do mês de Setembro nas zonas rurais da Ribeira Grande, tendo deixado os terrenos agrícolas bem irrigados e em boas condições para o término da faina agrícola, desta feita com a queda de nova chuva na quarta-feira as plantações ganharam nova força. Por esta altura os agricultores procedem aos habituais cultivo das plantações e com a vinda da chuva reina a expectativa de um bom ano agrícola.

No entanto os agricultores mostram-se preocupados com a descoberta de uma lagarta, ainda desconhecida no seio dos agricultores, em algumas plantações de milho e que já causa alguns danos.