Cabo Verde defronta a França esta quinta-feira no Campeonato do Mundo de Minifootball

27/09/2018 01:13 - Modificado em 27/09/2018 01:13

A selecção de Cabo Verde volta a entrar em palco esta quinta-feira, 27, no Campeonato do Mundo de Minifootball, que decorre em Lisboa, desta feita para medir forças com a França, num evento levado a cabo pela Internacional Socca Federation e Associação Portuguesa de Minifootball.

No jogo da abertura, realizado no domingo, Cabo Verde perdeu frente ao Canadá por 1-3, sendo que na tarde de terça-feira, Cabo Verde conseguiu a sua primeira vitória nesta prova internacional ao vencer a Irlanda por 3-1, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D. A selecção nacional volta a entrar em campo nesta quinta-feira, 27, para defrontar a equipa nacional da França.

O Campeonato do Mundo de Mini Football decorre de 23 a 29 do corrente mês, no Terreiro do Paços, em Lisboa, onde foi construída uma arena para o efeito e com capacidade para mais de três mil lugares, nesta simbólica praça da capital portuguesa.

A prova conta com a participação das 32 melhores selecções mundiais da modalidade, onde Cabo Verde está inserido no grupo D, com as selecções do Canadá, Irlanda e França.