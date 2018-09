Associação Portuguesa “Saharing Love” quer fomentar o desenvolvimento do Planalto Leste

A Associação Portuguesa “Sharing Love” de cariz social, formada por um grupo de jovens voluntários, está em Santo Antão com intuito de ajudar no desenvolvimento de Cabo Verde, com a assistência em várias áreas.

O gru po encontra-se em Santo Antão há duas semanas, mais precisamente nas localidades do Planalto Leste, onde a escassez de recursos e promovem várias acções de cariz sociais. Neste fim-de-semana o grupo vai efectuar a entrega de alguns donativos conseguidos graças a doações obtidas em Portugal. Materiais escolares, roupas, sapatos, material médico diverso são alguns dos donativos que vão ser entregues aos moradores dessas localidades.

Este grupo de voluntários, segundo as informações conseguidas por este Online, para além da entrega destes materiais, têm ainda em agenda uma campanha de limpeza pelas praias da ilha e, no Planalto Leste pretendem igualmente fazer uma campanha de sensibilização para a protecção ambiental, e sessões de consulta de osteopatia.