MEC preside reunião de lançamento da Mesa Redonda sobre o Financiamento do PEDS

26/09/2018 15:11 - Modificado em 26/09/2018 15:11

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luis Filipe Tavares, presidiu esta terça-feira, 24 de Setembro, na Sede das Nações Unidas, em Nova Yorque, a reunião de lançamento da Mesa Redonda dos Parceiros de Desenvolvimento de Cabo Verde sobre o Financiamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) – de Cabo Verde, que terá lugar nos dias 10 e 11 de Dezembro do corrente ano, em Paris, França.

Após o final, em declarações a imprensa, o Chefe da Diplomacia cabo-verdiana, sublinhou a importância do evento e avançou que o objetivo do Governo Cabo-verdiano é de sensibilizar os principais parceiros de Cabo Verde, tanto a nível multilateral como bilateral, no sentido de participarem ativamente na reunião de Paris sobre o financiamento do PEDS.

De realçar, que no encontro em Nova Iorque, participaram, representantes do Banco Mundial, do Sistema das Nações Unidas, com destaque para o PNUD, de países amigos de Cabo Verde e de vários organismos e instituições internacionais ligados à problemática do desenvolvimento.