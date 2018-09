Estádio de Wembley já foi vendido

26/09/2018 11:30 - Modificado em 26/09/2018 11:30

De acordo com o Financial Times, a federação inglesa chegou a um acordo com o dono do Fulham para vender o estádio por 672 milhões de euros.

A Associação de Futebol (FA) chegou a um acordo com o empresário norte-americano de origem paquistanesa Shahid Khan para a venda do mítico estádio de Wembley por 600 milhões de libras (cerca de 672 milhões de euros).

Segundo informa o Financial Times, a Federação Inglesa de futebol aceitou a oferta do dono do Fulham e dos Jacksonville Jaguars, equipa da NFL, ainda que a proposta tenha que ser aceite pela direção do organismo, formada por 10 membros, numa reunião prevista para esta quinta-feira.

Se a direção aprovar a venda, o acordo será apresentado aos 127 membros do Conselho da FA no próximo mês.