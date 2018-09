Condutor para trânsito após ver bebé a gatinhar na estrada

26/09/2018 10:33 - Modificado em 26/09/2018 10:33

As autoridades acreditam que a criança terá escapado de casa sem ninguém se aperceber.

Um homem parou o carro em choque quando percebeu que à sua frente no meio da estrada estava um bebé a gatinhar.

Cory Cannon, de 41 anos, ia a conduzir numa estrada movimentada de New Jersey, nos Estados Unidos, quando viu a criança.

Inicialmente pensou tratar-se de um brinquedo, mas depois percebeu tratar-se de um bebé real e saiu do carro para parar o trânsito.

“Sabia que precisava de ter algum tipo de prova, mas o meu GPS estava ligado no telemóvel, então parei o carro de forma a parar o trânsito e tirei uma fotografia”, explicou a um meio de comunicação local.

Cory publicou as imagens no Facebook e depressa tornaram-se virais, depois de vários utilizadores terem ficado incrédulos com a situação.

O menino foi de seguida levado para casa por um vizinho que conhecia o bebé. A porta estava aberta quando chegaram e quem atendeu à porta foi uma criança pequena. Não resulta claro, no entanto, como é que o bebé acabou no meio da estrada ou quanto tempo lá terá ficado até ser encontrado.

Depois de contactar as autoridades, a polícia disse que a criança teria saído pela porta aberta por um irmão mais velho, sem ninguém se aperceber.