Santo Antão: Tarrafal de Monte Trigo na rota do desenvolvimento

26/09/2018 00:17 - Modificado em 26/09/2018 00:17

A localidade de Tarrafal de Monte Trigo fica situada a 42 quilómetros da Cidade do Porto Novo e tem uma população a rondar os 1.200 habitantes. Ainda no decorrer deste ano vai receber investimentos no valor de 500 mil contos. Investimentos esses que serão canalizados para a construção da estrada de acesso à comunidade e ainda nos sectores da pesca, agricultura e turismo.

Tida como uma referência turística, é crescente o interesse pela sua procura, fazendo dela que todos os anos um dos focos principais daqueles que visitam a ilha. A localidade de Tarrafal de Monte Trigo, uma das encravadas do concelho do Porto Novo, vai passar por grandes transformações ainda no decorrer deste ano, visando a melhoria das condições de vida dos moradores e para quem visita a localidade. As obras da estrada que liga Chã de Escuela e Tarrafal de Monte Trigo, com uma extensão de 12 quilómetros, devem arrancar no mês de Outubro, sendo que o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, aquando da sua visita á ilha, no passado mês de Junho, deu o arranque oficial do início das obras. O Governo prevê investir nestas obras cerca de 270 milhões de escudos e serão executadas num espaço de 18 meses criando, pelo menos, 300 postos de trabalhos de forma directa.

Tarrafal de Monte Trigo é uma localidade que vive sobretudo da agricultura, da actividade piscatória e do turismo tendo o Governo já confirmado um investimento à volta dos 200 mil escudos. Para 2019, será implementado o projecto da requalificação da orla marítima, obra avaliada em cerca de 30 mil contos. Tarrafal de Monte Trigo prepara-se ainda para receber vários outros projectos, visando o desencravamento e projeção para uma maior nível de desenvolvimento.