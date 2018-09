Habitação de “Classe A” da Casa para Todos do Porto Novo será gerida pela Câmara Municipal

26/09/2018 00:12 - Modificado em 26/09/2018 00:12

A Câmara Municipal do Porto Novo vai passar a gerir, a partir de Outubro, as habitações de “Classe A” do complexo habitacional Casa para Todos, da Cidade do Porto Novo.

Esta medida, segundo uma nota da Câmara Municipal do Porto Novo, foi tomada pelo Governo e pelo IFH, visando uma gestão mais eficiente tendo em conta que a CMPN é a instituição mais próxima da comunidade.

De acordo com a mesma fonte, foi realizado um encontro no final da tarde de segunda-feira, 24, entre o Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo e o administrador Geral do IFH com os moradores deste complexo habitacional e foi possível conhecer os problemas que os moradores enfrentam, comprometendo-se a CMPN a resolvê-los em breve.