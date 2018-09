Sal: Acusado de quatro crimes de VBG contra ex-companheira vai para a prisão

25/09/2018 20:29 - Modificado em 25/09/2018 20:29

A Polícia Judiciária do Sal, deteve na segunda-feira, 24, fora de flagrante delito, na localidade de Terra Boa, arredores de Espargos, na ilha do Sal, um individuo de 49 anos, acusado da prática de uma série de agressões verbais, físicas e sexuais contra a sua ex-companheira, actos cometidos entre Outubro de 2016 e Julho deste ano.

De acordo com a PJ do Sal, este indivíduo foi presente na manhã desta terça-feira, 25, às autoridades judiciais competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.