BINTER cancela venda de bilhetes em retaliação à redução das tarifas

25/09/2018 18:12 - Modificado em 25/09/2018 18:12

A BINTER Cabo Verde enviou às agências de viagem uma nota onde avisa que a partir de 28 de Outubro, data que entre em vigor a nova tarifa determinada pela AAC, está suspensa a venda de bilhetes nos seus voos inter-ilhas.

É mais uma reacção da operadora á deliberação da Agência de Aviação Civil na semana que comtempla a redução das tarifas no voos intre-ilhas. Na nota aos parceiros comerciais pode-se ler “A intenção da Binter é manter o serviço inter-ilhas em Cabo Verde e oferecer as mesmas políticas comerciais que nas Canárias. De momento foi tomada a decisão de parar as vendas, a partir de 28 de Outubro, dia em que entram em vigor os novos preços, até que a companhia defina as condições e o serviço que se poderá prestar a partir dessa data”. Em comunicado divulgado está tarde , a BINTER tinha ameaçado o governo com possibilidade de parar de operar em Cabo Verde.