PARLAMENTO DA CEDEAO ADOTA ANTEPROJETO DO ORÇAMENTO DE 2019

25/09/2018 12:19 - Modificado em 25/09/2018 12:19

Mais de 27 milhões de euros é o valor do anteprojeto de orçamento do Parlamento da CEDEAO para 2019, adotado esta segunda-feira, 24, durante a sessão que marca o último dia da II Sessão Extraordinária do parlamento comunitário, que vinha decorrer em Abidjan, capital económica da Côte D’Ivore.

O anteprojeto de orçamento para o ano económico 2019, que ora vai ser submetido ao Conselho de Ministros da CEDEAO e Cimeira de Chefes de Estados e de Governo, em novembro, para aprovação final-global sofreu um aumento de 5,56 por cento, em relação ao ano passado, em virtude de reforço das prerrogativas e dos poderes concedido pelo Ato Adicional rubricado pelos representantes dos 15 Estados membros da CEDEAO.

“O valor de 19.823.001 UC (Unidade de Conta) constante do anteprojeto de orçamento para o próximo ano é estimado em 28 milhões de euros e sofreu um aumento de 5,56 por cento, por causa do reforço das prorrogativas e poder do parlamento”, explica Orlando Dias, vice-presidente do Parlamento da CEDEAO sublinhando que este montante irá permitir a instituição executar de melhor forma, o seu plano de atividades, agora com poderes reforçado.

Recorde-se que, há dois anos, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, através do Ato Adicional, reforçaram as prerrogativas e os poderes do Parlamento da CEDEAO. Assim, entre outros, o ainda parlamento consultivo, passa a controlar o funcionamento de todas as agências e instituições da CEDEAO e emitir parecer sobre propostas de orçamento dos organismos comunitários, como: Parlamento, Comissão e Tribunal de Justiça, GIABA (Grupo de ação Intergovernamental contra a Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo na África Ocidental), OOAS (Organização Oeste Africana da Saúde) …, pelo que há necessidade, segundo Orlando Dias, de reforçar também as dotações orçamentais para funcionamento daquelas instituições comunitárias.

Além de reforço de poderes, o parlamento da CEDEAO vai, ainda, alterar, no âmbito da reforma parlamentar em curso, a sua agenda de trabalho. Se antes, os deputados reuniam, ordinariamente, durante 15 dias, doravante, este período aumenta para um mês, em cada sessão. “Também temos possibilidade de fazer duas sessões extraordinárias, anualmente, de sete dias cada; realizar reuniões deslocalizadas das comissões permanentes em diferentes Estados membros e reforçar o papel do Parlamento em matéria da diplomacia parlamentar, através de participação nas conferências e reuniões de organismos sub-regionais e internacionais, como UIP, ACP e Commonwealth, etc”, afiança o vice-presidente do Parlamento da CEDEAO sublinhando que o aumento desta proposta de orçamento , irá permitir a instituição reforçar a sua diplomacia junto dos parlamentos nacionais, sub-regionais e de outras latitudes do mundo.

Visão 2020

O documento de anteprojeto do orçamento para 2019, tal como o das outras agências da CEDEAO assenta-se no Plano Estratégico Regional, parte integrante da Visão 2020, que consiste, entre outro, em transformar a CEDEAO de Estados para uma comunidade de povos. Mas para isso, pressuporia a mudança de paradigma de um conjunto de práticas no relacionamento intracomunitário. Desde logo, é necessário que as populações se identifiquem com os fundamentos do tratado da CEDEAO, ou seja, é preciso “ultrapassar a lógica de um relacionamento entre os governos, chefes de Estado e instituições da CEDEAO para permitir que as pessoas de diferentes Estados membros, se sintam e vivam comunitariamente”, defende Orlando Dias. Mas como? “Reforçar a livre circulação de pessoas e bens, ter mais programas e projetos de desenvolvimento com impacto na melhoria das condições e qualidade de vida das populações, que passam pela construção e melhoramento das vias rodoviárias, eletrificação, educação, saúde, segurança, transportes e comunicação, TIC’s, etc, para que as pessoas possam sentir uma verdadeira relação comunitária”, frisa o vice-presidente do Parlamento da CEDEAO lembrando, para isso, a importância de informação e sensibilização, com vista a alcançar os intentos da Visão 2020.

É por isso, que na senda da divulgação de atividades do Parlamento e, em ordem a maior articulação com os diferentes parlamentos de Estados membros da CEDEAO, prevê-se neste projeto de orçamento, a criação de gabinetes e pontos focais junto dos parlamentos nacionais. Assim, o documento do projeto de orçamento para 2019 recomenda, entre outros, lançamento de “campanhas de educação e de sensibilização nos Estados membros, incluindo atividade recorrendo aos meios de comunicação social e a formulação de estratégias e politicas de comunicação, através das redes sociais na internet.

Durante a apreciação do projeto de orçamento, os parlamentares lembraram, ainda, que a taxa comunitária é uma das principais fontes de financiamento do orçamento da comunidade. Por isso, assumiram, desde logo, o compromisso de, junto dos seus respetivos Estados, exercerem a diplomacia de influência no sentido de exortar as autoridades em assumirem os seus compromissos, pagando as suas quotas junto da CEDEAO.

Instado a pronunciar-se sobre a situação da divida de Cabo Verde, Orlando Dias diz que o país fez um grande esforço no ano passado em pagar mais de um milhão de dólares (cerca de 136 mil contos).” Mas Cabo Verde tem que assumir os seus compromissos junto da CEDEAO, enquanto membro de pleno direito. É evidente que para o nosso país, que durante 15 anos não pagou as quotas, 20 milhões de euros, é muito dinheiro”, reconhece o chefe da delegação de Cabo Verde no Parlamento da CEDEAO, recordando que o país já negociou a divida para pagar em cinco anos, mas acha que, sempre, se pode renegociá-la.