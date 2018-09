Vasco Martins lança no Mindelo o livro “Cabo Verde Ressonâncias – Volume I”

25/09/2018 01:07 - Modificado em 25/09/2018 01:07

O lançamento do livro “Cabo Verde Ressonâncias – VolumeI”, da autoria de Vasco Martins acontece na próxima quinta-feira, 27 de Setembro, no Centro Nacional de Artesanato e Design, na cidade do Mindelo.

Este livro insere-se num longo percurso de investigação musicológica que coloca a ciência da música ao serviço da Morna, hoje mundialmente conhecida, amada e candidata a Património Imaterial da Humanidade.

Como musicólogo Vasco Martins dedica-se há décadas ao estudo da Morna. O seu primeiro ensaio sobre este género musical foi publicado em 1989 e encontra-se esgotado há muitos anos.

Em 2016 lançou “Sinfonias”, uma obra em que revela todo o seu processo criativo e as suas alegrias. Também já escreveu poesia, como “Universo da ilha”; “Navegam os olhares com o voo do pássaro”; “Run Shan” e “Círculo quase perfeito” e os romances “A verdadeira dimensão” e “Tempos da Moral”. Tem ainda contos e poemas publicados em várias colectâneas.

Vasco Martins, 62 anos, é filho de pai cabo-verdiano e mãe portuguesa e vive há largos anos em São Vicente. Ao longo da sua carreira, gravou e deu concertos em vários países e colaborou com diversos artistas nacionais e internacionais.