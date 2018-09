Santo Antão: Queijo do Planalto Norte marca presença na Feira Mundial de Turim

25/09/2018 00:54 - Modificado em 25/09/2018 00:54

O queijo produzido no Planalto Norte, interior do Concelho do Porto Novo em Santo Antão, esteve presente, pela quinta vez consecutiva, na Feira Mundial do Gosto, realizado em Turim, Itália, feira que terminou esta segunda-feira, 24.

O grande encontro internacional organizado pela rede de Slow Food Terra Madre-Salone del Gusto, abriu as portas na quinta-feira, 20, em Turim, no noroeste da Itália, onde estiveram presentes o queijo curado e a cachupa de Lajedos, produzidos no interior do Porto Novo e ainda doces e produtos artesanais.

Com vários anos no panorama internacional, este queijo, entrou para o Património Mundial do Gosto, atribuída pela Fundação Slow Food, em 2007, sendo considerado como um dos melhores do mundo. Depois de em 2016, ter ficado entre os cinco melhores queijos produzidos na África. Em 2017 foi reconhecida por essa fundação com a medalha “Slow Cheese Award”, que premeia desde 2011, os artesãos e pastores de todo o mundo que rejeitam atalhos e continuam a produzir os seus produtos, respeitando a naturalidade, as tradições e os sabores.

Participaram nesta 12ª edição, que se realiza a cada dois anos, 250 produtores de alimentos tradicionais que correm o risco de desaparecer e que estão protegidos pelo selo Slow Food. Também estiveram presentes cerca de 7.000 delegados adeptos da rede Slow Food, provenientes de 150 países.