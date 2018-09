Rui Rio visita Cabo Verde e vai encerrar Universidade de Verão do MpD

25/09/2018 00:05 - Modificado em 25/09/2018 00:05

O presidente do PSD, Rui Rio, vista quinta-feira Cabo Verde onde irá discursar no encerramento da segunda edição da Universidade de Verão do Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder no país.

A visita de Rui Rio vai começar com um encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, que receberá o líder social-democrata no Palácio do Governo, cidade da Praia, na ilha de Santiago.

À tarde, Rui Rio participa na sessão de encerramento da Universidade de Verão do MpD, que decorrerá na Cidade Velha, onde fará a sua primeira intervenção de fundo sobre a posição do PSD em relação à política externa.

No passado dia 11 de setembro, aquando do anúncio desta II Universidade de Verão do partido, o presidente da Academia do MpD, Lourenço Lopes, e o presidente da Juventude para a Democracia (JpD), Euclides Silva, disseram que o ex-autarca do Porto foi convidado por Ulisses Correia e Silva para discursar no encerramento deste evento do MpD, partido que pertence à mesma família política internacional do PSD, a Internacional Democrática do Centro (IDC).

À tarde, Rui Rio será recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, na qualidade de Presidente da República, uma vez que o chefe de Estado cabo-verdiano ainda se encontra numa visita oficial aos Estados Unidos.

À margem deste programa oficial, o presidente do PSD tem agendados encontros com o presidente da Câmara Municipal da Praia e um jantar com a embaixadora de Portugal em Cabo Verde.

Desde que assumiu a liderança do PSD, Rui Rio já visitou Angola e Guiné-Bissau.

SMM (RYPE) // PVJ

Lusa/Fim