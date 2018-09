Irina Pires é a nova Miss Cabo-verdiana Portugal 2018

A mais bela do arquipélago em terras lusas já tem nome. Chama-se Irina Pires é de Santo Antão e foi a escolhida de entre um lote de dez candidatas num desfile que decorreu sábado, 22 Setembro, no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras.

O concurso Miss Cabo-verdiana Portugal é destinado a jovens de origem cabo-verdiana com residência em Portugal. O mesmo tem como principais objectivos a promoção da igualdade de género, bem como o empoderamento da mulher através do fornecimento de ferramentas necessárias para o desenvolvimento pessoal das candidatas.

Esta é a segunda edição deste concurso de beleza que é vocacionado para a capacitação das jovens para um desenvolvimento harmonioso. “Os concursos de beleza deixaram de ser meros espectáculos de demonstração de beleza feminina, dando lugar também à consciencialização para diversos temas que afetam a sociedade. Entre eles a igualdade de género e o combate à gravidez na adolescência”.

Portugal é um dos países de acolhimento de uma das maiores comunidades cabo-verdianas na diáspora. Tem um número significativo de jovens descendentes de cabo-verdianos que, mesmo tendo nascido lá, debatem-se diariamente com questões de dualidade cultural.

Este projecto surge no intuito de aproximar as jovens da sua cultura de origem, estimular a auto-valorização ao mesmo tempo que vai de encontro a questões transversais que afectam as jovens mulheres da comunidade cabo-verdiana em Portugal.

Irina Pires é a sucessora de Jandira Patrícia Lopes Correia que no ano passado representou a ilha de Santiago.

Os títulos de 1ª Dama e Miss Simpatia foram para a candidata da ilha do Sal, Hérica Soares. As faixas de 2ª Dama e Miss Fotogénia ficaram com a jovem Joana Tavares, de Santiago. Nelly Reis Doll, também de Santiago, foi eleita Miss Facebook.