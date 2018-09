Sal : MpD considera que deputada do PAICV ofendeu os professores

A Comissão Política do MpD no Sal considerou “lamentável a intenção da deputada do PAICV em tirar proveito político com a questão da abertura do ano lectivo, ofendendo os salenses e os professores ao taxá-los de incompetentes”.

Em resposta às declarações da deputada e dirigente do PAICV, Ana Paula Santos, o MpD, através do seu dirigente local Adirley Gomes, explicou que a ilha do Sal tem “as suas especificidades e por isso, aconselho a oposição a enquadrar as suas análises, numa ilha que recebe famílias semanalmente e onde há necessidade de soluções de transferência para as crianças membros dessas famílias.”

Em relação à escola de Pedra de Lume, o vice-presidente local do MpD garantiu que, apesar de a mesma não reunir todas as condições, mantém a solidariedade para com a população local, com a garantia de reabertura dessa escola.