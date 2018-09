Censo: Mais de 50% dos crimes são cometidos sob o efeito do álcool

24/09/2018 16:03 - Modificado em 24/09/2018 16:03

A ministra da Justiça disse hoje, na Cidade da Praia, que a maior parte dos crimes cometidos no país tem como origem o consumo de drogas ilícitas e álcool, de acordo com os dados do censo prisional. Um dado óbvio para os magistrados, autoridades policiais e para quem faz a cobertura dos julgamentos e que agora é quantificado . A governante avançou que, segundo o estudo, os crimes cometidos sob o efeito de álcool ultrapassam os 50 por cento. Acrescentou que o censo prisional revela que tendencialmente a prática de crimes tem maior incidência nos homens e que boa parte das pessoas que cometem crimes estão inseridas em famílias e que a taxa de reincidência é de cerca de 28%.

O censo vai ser divulgado brevemente. “Foi concluído no mês passado e só não foi divulgado porque ainda estamos a fazer a análise do mesmo”, justificou a ministra.