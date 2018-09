Ribeira Bote recebeu este fim-de-semana, a 6ª edição do Morna Jazz World Music Festival

23/09/2018 23:25 - Modificado em 23/09/2018 23:32

Um leque de artistas actuou este domingo, na 6ª edição do Morna Jazz Festival, realizado nos dias 22 e 23, na Praça Padre Filipe, que homenageia o artesão DJOY D’CONCHA, aquele que, segundo a organização, foi um dos “maiores artesões de Cabo Verde”. Jorge Emanuel Soares, de nome próprio, era também um membro activo da Associação Morna Jazz.

O evento é o ponto alto deste mês de actividades desportivas e culturais, na zona da Ribeira Bote, e com um vasto programa até ao final do mês.

O evento que, ao longo dos anos, integra as comemorações do mês de Setembro, mês da Ribeira Bote, com actividades do que arrancaram desde o final de Agosto.

Um leque de artistas variados, como Gay, Djarilene Paris, Elly Paris, Rui Last One, Black Side, Daisy, Carmen Silva e Banda, Irmãos Unidos entre outros fizeram a festa na Praça Padre Filipe, na Ribeira Bote.

A organização Morna Jazz World Music Festival é um projecto sem fins lucrativos que realiza junto da comunidade de Ribeira Bote eventos socioculturais e recreativos para a “busca de excelência” dentro comunidade, além de actuar na interacção das diversas camadas sociais da localidade.

A abertura oficial da terceira edição das festividades de Setembro na Ribeira Bote aconteceu no sábado, mas o programa estende-se até o dia 29.

Vinte e três de Setembro de 1974 – 23 Setembro de 2018. A data marca 44 anos da história da considerada “primeira zona libertada do país”, desde o golpe militar em Portugal, começou a funcionar como o epicentro de onde partiam as manifestações e outras actividades promovidas em S. Vicente pelo, então, PAIGC.