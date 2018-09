Atletismo: Eliseu Fortes termina na 2ª posição no Trail Serra D`Arga

23/09/2018 23:14 - Modificado em 23/09/2018 23:14

O atleta cabo-verdiano da “Emicela Team Cabo Verde”, Eliseu Fortes, classificou-se, este domingo, na 2ª posição, nos 21 quilómetros do Trail Serra D´Arga 2018, em Portugal, prova que foi conquistada pelo português Nuno Fernandes.

Depois da terceira posição e consequente medalha de bronze alcançada em 2017, a fasquia do cabo-verdiano subiu alcançando assim a segunda posição e arrecadando a medalha de prata com o tempo de 01:57:47. “Ora, quando chegamos aqui para correr numa prova destas, de montanha, com um alto grau de dificuldade, em representação do nosso país e onde levamos a nossa bandeira e a nossa ilha, primeiramente é para disfrutar e ser feliz, mas chegar à medalha de prata ainda é melhor. Portanto a sensação é sempre muito boa” realça Eliseu Fortes, que destaca o calor como uma das maiores dificuldades encontradas na prova deste ano.

Após estas duas subidas consecutivas ao pódio, o fundista acredita que o ouro poderá chegar em 2019, afirmando que para isso acontecer terá de dar o máximo de si, e chegar assim ao tão almejado primeiro lugar.

A equipa cabo-verdiana participou nesse evento com 11 atletas, divididos em quatro distâncias, nomeadamente, 14, 21, 23,33, e 53 quilómetros e ainda numa prova vertical de 4,5 quilómetros onde a Emicela Team competiu pela primeira vez. Integraram a comitiva cabo-verdiana, os atletas Edena Lima, Joaquim Fortes, Danilson Pereira, Eliseu Fortes, Vânia Fernandes, Kueny Miranda, Jadirson Ribeiro, Wilson Cabral, Artur Fortes, Edmar Andrade, Adilson Spencer e Crisólita Rodrigues.