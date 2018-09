São Nicolau acolhe sessões da campanha de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

23/09/2018 22:55 - Modificado em 23/09/2018 22:55

Decorre, de 24 a 27 de Setembro, uma série de atividades nos concelhos do Tarrafal e da Ribeira Brava, no âmbito da campanha nacional de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

De acordo com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, as atividades contarão com a participação especial de Hilário Silva, autor da música oficial da campanha e intitulada de “Nós tud tem direito”.

O objetivo, segundo a organização, é promover o conhecimento e o debate sobre a história, princípios e artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pretende-se ainda estimular a população cabo-verdiana a interiorizar esses princípios no quotidiano e a reconhecer a responsabilidade de todos na promoção e defesa dos direitos humanos.

A campanha terá uma componente mediática, com vários materiais e spots e o tema “Nós tud. Além disso, serão realizadas acções de sensibilização nos estabelecimentos de ensino, comunidades e setores.

A campanha foi lançada no passado mês de Junho, na ilha da Boa Vista, com o financiamento da União Europeia e no âmbito do projeto “Promovendo os Direitos Humanos e Laborais através do GSP+” e conta com o apoio do Sistema das Nações Unidas.

As iniciativas contam com o apoio das Câmaras Municipais locais e com a presença da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, Zaida Morais de Freitas.

Na Cidade do Tarrafal actividades decorrem no dia 24 de Setembro, no Centro Cultural Paulino Vieira, onde se realizará o ato público de apresentação da campanha. No dia seguinte, 25, ás 16 horas, serão realizadas atividades na Escola Secundária e na localidade de Hortelã.

No dia 26 de Setembro será a Cidade de Ribeira Brava a acolher o ato público que decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal. Segue-se uma atividade na localidade de Preguiça (16h). No dia 27, a Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva acolhe uma sessão da campanha pelas 8h30.

Recorde-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de Dezembro de 1948, no rescaldo das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. O documento define os 30 direitos básicos de todos os seres humanos em todos os lugares, independentemente de qualquer condição, e está traduzido em mais de 500 línguas.